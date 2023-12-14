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В США заявили, что Киев не получит современное американское оружие

Экс-разведчик Риттер: просьбы дать ВСУ новейшее оружие говорят о панике Киева

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Rich Schultz/AP

Просьбы Киева поставить новейшее американское оружие говорят о панике на Украине. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, слова которого передает New Rules.

«Украина никогда не увидит истребители F/A-18 Hornet и вертолеты Apache, они никогда не увидят системы ПРО THAAD. Это знак абсолютной паники на Украине. Зеленский приближается к неадекватному состоянию. Его список желаемого оружия далек от реальности», — заявил Риттер, отметив, что Киев не получит такое оружие, так как ВС РФ его сразу уничтожат или захватят.

14 декабря телеканал CNN сообщал, что в НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада.

Также сегодня стало известно, что лидеры стран Европейского союза, возможно, до конца этой недели достигнут соглашения о выделении около €50 млрд на поддержку Украины, несмотря на заявления со стороны Венгрии о намерении заблокировать это решение.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что скептики оказались правы в оценках контрнаступления Киева.

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Операция на Украине
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