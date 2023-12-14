Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Опрос показал отношение палестинцев к действиям ХАМАС

Более 70% палестинцев одобряют действия ХАМАС в борьбе с Израилем

close
100%
Khalil Hamra/AP

Более 70% опрошенных палестинцев на территории сектора Газа и Западном берегу реки Иордан одобряют действия радикальной группировки ХАМАС, в том числе операцию, проведенную 7 октября в Израиле. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного палестинским исследовательским центром в Рамалле и Фондом Конрада Аденауэра.

По данным опроса, 72% респондентов одобряют действия вооруженного крыла ХАМАС. На Западном берегу реки Иордан такую позицию поддерживают 82% палестинцев, и 57% — в секторе Газа.

Еще 22% (12% на Западном берегу и 37% в секторе Газа) опрошенных полагают, что действия радикальной группировки были неправильными, 6% высказали мнение, что происходящее на Ближнем Востоке стало результатом иранского вмешательства.

70% опрошенных на Западном берегу и в Газе полагают, что Израилю не удастся добиться поставленных целей и ликвидировать ХАМАС. 22% считают, что радикальная группировка понесет потери, но ее влияние не ослабнет. Только 8% палестинцев поддерживают мнение, что еврейское государство достигнет поставленных результатов.

До этого глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что еврейское государство продолжит войну с радикальным движением ХАМАС в секторе Газа вне зависимости от международной поддержки.

«Израиль продолжит войну против ХАМАС с международной поддержкой или без нее. Прекращение огня на нынешнем этапе является подарком террористической организации ХАМАС и позволит ей вернуться и угрожать народу Израиля», — заявил Коэн.

Ранее в Турции назвали страну, которая стоит на пути прекращения огня в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами