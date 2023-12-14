Опрос показал отношение палестинцев к действиям ХАМАС

Более 70% опрошенных палестинцев на территории сектора Газа и Западном берегу реки Иордан одобряют действия радикальной группировки ХАМАС, в том числе операцию, проведенную 7 октября в Израиле. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного палестинским исследовательским центром в Рамалле и Фондом Конрада Аденауэра.

По данным опроса, 72% респондентов одобряют действия вооруженного крыла ХАМАС. На Западном берегу реки Иордан такую позицию поддерживают 82% палестинцев, и 57% — в секторе Газа.

Еще 22% (12% на Западном берегу и 37% в секторе Газа) опрошенных полагают, что действия радикальной группировки были неправильными, 6% высказали мнение, что происходящее на Ближнем Востоке стало результатом иранского вмешательства.

70% опрошенных на Западном берегу и в Газе полагают, что Израилю не удастся добиться поставленных целей и ликвидировать ХАМАС. 22% считают, что радикальная группировка понесет потери, но ее влияние не ослабнет. Только 8% палестинцев поддерживают мнение, что еврейское государство достигнет поставленных результатов.

До этого глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что еврейское государство продолжит войну с радикальным движением ХАМАС в секторе Газа вне зависимости от международной поддержки.

«Израиль продолжит войну против ХАМАС с международной поддержкой или без нее. Прекращение огня на нынешнем этапе является подарком террористической организации ХАМАС и позволит ей вернуться и угрожать народу Израиля», — заявил Коэн.

Ранее в Турции назвали страну, которая стоит на пути прекращения огня в Газе.