В Турции назвали страну, которая стоит на пути прекращения огня в Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Соединенные Штаты являются единственной страной, стоящей на пути между прекращением огня на территории сектора Газа и продолжением боевых действий, а последнее голосование в ООН это доказало. Его слова с пресс-конференции в Баку приводит ТАСС.

«Принятое ООН решение по Газе демонстрирует стремление международного сообщества положить конец продолжающемуся там угнетению. США не должны продолжать препятствовать ООН принимать решения», — сказал Фидан.

Глава МИД Турции подчеркнул, что только США стоят на пути прекращения огня в палестинском анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее ХАМАС приветствовал резолюцию ГА ООН с призывом о прекращении огня в Газе.