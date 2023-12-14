Путин заявил о согласии России и Республики Сербской по ситуации в Боснии

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что Россия и Республика Сербская имеют схожие оценки ситуации в Боснии и Герцеговине.

«Оценки ситуации в Боснии и Герцеговине у России и Республики Сербской, входящей в БиГ, полностью совпадают», – заявил Путин.

Он отметил, что будущее страны должны определять люди, которые живут на этой территории.

В начале декабря президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что может провозгласить независимость от Боснии и Герцеговины в случае, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году.

До этого генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что распространение «сепаратистской риторики» в Боснии вызывает беспокойство у руководства НАТО.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ранее в ЕС сделали предупреждение Боснии и Герцеговине из-за планов Додика посетить Россию.