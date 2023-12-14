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Путин заявил, что Украина стала беднейшей страной Европы

Путин: Украина стала беднейшей страной Европы, ранее это место занимала Молдавия

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Francisco Seco/AP

Украина стала беднейшей страной Европы, ранее это место занимала Молдавия. Об этом в ходе пресс-конференции и прямой линии с населением по итогам года заявил президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о саммите стран СНГ, глава российского государства напомнил, что Молдавия заявила о желании выйти из состава союза, а премьер Армении Никол Пашинян в то же время игнорирует и мероприятия ОДКБ.

Путин отметил, что Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности всех участников процесса и взаимной выгоды.

«Если Молдавия не хочет быть участником этого процесса, так тому и быть. Молдавия — одна из самых бедных стран Европы. Сейчас Украина занимает первое место», — сказал президент России.

В ходе пресс-конференции Путин также сравнил конфликты на Украине и в секторе Газа.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин назвал изменчивыми действующие правила миропорядка.

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Прямая линия Путина — 2023
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