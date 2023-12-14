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В Совфеде указали на раскол Евросоюза по членству Украины

Сенатор Пушков заявил, что принятие Украины в ЕС будет дорого стоить европейцам

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что вопрос о приеме Украины в Евросоюз стал предметом раскола в политическом объединении. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Об этом говорят уже не только в Венгрии, но и других странах ЕС. Сегодня «признаками раскола» обеспокоился даже премьер Швеции. Но по такому вопросу раскола не может не быть. Принять в союз Украину, ведущую военные действия и находящуюся в бедственном положении, которая к тому же будет очень дорого стоить европейцам, невозможно, если исходить из рациональных критериев, да и просто здравого смысла», — написал парламентарий.

Однако руководство Евросоюза пытается перекрыть рациональные возражения стран-участниц нагнетанием идеологического и геополитического психоза вокруг темы Украины, отметил Пушков.

Такое развитие событий противоречит интересам обычных европейцев, но соответствует настроению либеральных правящих кругов, считает сенатор.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что раскол внутри Евросоюза по вопросу оказания помощи Киеву может быть неверно воспринят в Вашингтоне, ЕС должен показать США приверженность поддержке Украины.

«Меня больше всего беспокоит тот факт, что если Европа проявляет признаки раскола, это знак для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы сами привержены поддержке Украины», — заявил Кристерссон.

Ранее Литва не исключила решения вопроса по Украине в обход вето Венгрии.

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