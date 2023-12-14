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Литва не исключает решения вопроса по Украине в обход вето Венгрии

Президент Литвы Науседа: вопрос Украины может быть решен в обход вето Венгрии

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Литва не исключает решения вопроса о предоставлении помощи Киеву и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в обход вето со стороны Венгрии. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа, его слова приводит «Sputnik.Литва».

«Если мы будем злоупотреблять использованием этого принципа (вето – прим. ред.), мы, безусловно, дадим дополнительные аргументы лагерю скептиков, которые говорят, что нам нужно перейти к простому или квалифицированному большинству голосов… Думаю, что Венгрия, как относительно небольшое государство, не должна этого хотеть», — заявил президент.

Как отмечает агентство, по словам Науседы, Венгрия, блокируя начало переговоров о вступлении Украины, якобы вредит сама себе.

До этого сообщалось, что лидеры стран Европейского союза, возможно, до конца этой недели достигнут соглашения о выделении около €50 млрд на поддержку Украины, несмотря на заявления со стороны Венгрии заблокировать это решение.

Обсуждение вопросов о вступлении Украины в Евросоюз и о выделении Киеву €50 млрд до 2027 года включено в повестку дня саммита ЕС, запланированного на 14–15 декабря.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС.

Ранее Орбан заявил о готовности встретиться с Путиным ради прекращения огня на Украине.

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