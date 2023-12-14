Путин оценил темпы развития внутреннего туризма в России

Внутренний туризм в России развивается хорошими темпами. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года.

«Внутренний туризм развивается большими, хорошими темпами. И я хочу поблагодарить всех, кто работает в этой сфере. В том числе и тех, кто работает на Кубани. За повышение качества их работы. Надеюсь, так будет продолжаться», — сказал Путин.

Также на пресс-конференции Путин рассказал, что российская экономика отыграла падение прошлого года и сделала шаг вперед.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. Иностранных журналистов допустят к освещению события при наличии аккредитации.

По предварительной информации, телеканалы выделили подведению итогов три часа эфирного времени. «Газета.Ru» ведет трансляцию пресс-конференции.

Ранее Путин пообещал увеличить поддержку регионального спорта.