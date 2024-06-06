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Ученик начальной школы исколол свою учительницу вилкой до крови

В Латвии учительница пострадала от нападения своего ученика с вилкой

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Shutterstock/AJSTUDIO PHOTOGRAPHY

В Латвии ученик начальных классов агрессивно отреагировал на замечание учительницы и напал на нее с вилкой. Об этом пишет Delfi.

Инцидент произошел 28 мая в одной из средних школ Бабите. Журналисты выяснили, что во время обеденного перерыва пострадавшая попросила школьника, который уже сел за стол, снять головной убор, в ответ тот нанес ей удар вилкой. После этого мальчик еще несколько раз ударил столовым прибором по руке женщины, в результате чего у нее выступила кровь. Родители детей, которые учатся в одном классе с нападавшим, заявили, что еще в апреле обратили внимание на его неподобающее поведение.

«Мы отреагировали уже в апреле, когда он прыгнул на стол и, кажется, раскидал телефоны, опрокинул столы, хотел заколоть кого-то карандашом», — отметил отец одной из школьниц.

Известно, что пострадавшая от нападения школьника учительница уже уволилась. Директор учебного заведения при этом считает, что травмы женщины являются «скорее психологическими», чем физическими.

Ранее выгнанный с урока 15-летний подросток пригрозил директору школы ножом.

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