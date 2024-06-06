ВСУ перебрасывают подразделения с Запорожского направления на Харьковское

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои силы с Запорожского направления в Харьковскую область. Об этом пишет РИА Новости.

«Да, есть такая история. Мы, во-первых, это видим по сводкам, которые дает нам наше военное руководство с нашего направления. Во-вторых, мы это ощущаем по сопротивлению, которое противник все меньше оказывает и, конечно, по обстрелам», — сказал глава региона на Петербургском международном экономическом форуме(ПМЭФ).

По его словам, чувствуется, что ВСУ увезли часть артиллерии. При этом подразделения элитной украинской группировки «Марун» оказались «практически расформированы», отметил Балицкий.

6 июня на ПМЭФ Балицкий сказал, что в ближайшее время в России будет создан новый федеральный округ, состоящий из четырех новых регионов (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) и Крыма. Губернатор отметил, что сейчас данная инициатива обсуждается на федеральном уровне. Балицкий сообщил, что новый округ может быть назван «Новороссией».

Ранее ВСУ перебросили морских пехотинцев с Херсонского направления под Харьков.