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Украинские БПЛА атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: села Муром, Безымено и Новая Таволжанка подверглись атакам дронов ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинские дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одной из целей бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало село Муром. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в дерево, из-за чего в расположенном неподалеку частном домовладении оказалась пробита крыша.

Еще один украинский дрон атаковал село Новая Таволжанка, где после удара зафиксировали повреждения двух частных жилых домов. В результате действий военных ВСУ в этих зданиях были выбиты окна, а также посечены кровли и заборы. Более того, осколки летательного аппарата нанесли урон одному автомобилю.

«В селе Безымено <...> в результате сбросов взрывных устройств повреждены четыре автомобиля, один из которых полностью сгорел. В одном частном жилом домовладении выбиты окна», — добавил глава области.

Гладков уточнил, что в настоящее время на местах атак работают сотрудники оперативных служб. Никто из мирных жителей не пострадал, подчеркнул он.

Ранее в белгородском городе Грайвороне при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека.

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