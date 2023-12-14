Путин рассказал о числе контрактников в армии

Президент России Владимир Путин рассказал о числе конратктников, записавшихся на службу в российскую армию.

Путин отметил, что в этом году по контракту в российскую армию уже набрано 486 тысяч человек.

«На вчерашний вечер мне доложили — 486 тысяч», — сказал Путин.

Он отметил, что поток мужчин, которые готовы защищать интересы родины, не иссякает.

Также Путин сообщил, что мир на Украине наступит, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к подведению итогов года в прямом эфире с 12 декабря. По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков отмечал, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

Ранее Путин объяснил значение суверенитета для России.