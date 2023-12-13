Орбан заявил о готовности встретиться с Путиным для прекращения огня на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если это будет отвечать интересам венгерского народа и поможет прекратить конфликт на Украине. Об этом Орбан рассказал изданию Mandiner.

Орбан подчеркнул, что продолжит диалог с Путиным, не оглядываясь на чиновников Европейского союза. По его словам, сам Запад не хочет встречаться с российским лидером из-за своего высокомерия. Также венгерский премьер добавил, что его встречи с Путиным должны проходить на регулярной основе, если нет каких-либо значимых препятствий, отметив, что переговоры являются единственным способом прекращения огня на Украине.

8 декабря лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил, что Виктор Орбан и его правительство «откровенно перешли на российские позиции».

3 декабря венгерский госсекретарь Золтан Ковач заявил, что Венгрия не хочет принимать участие во «внутриполитических разборках» Украины, которые лишний раз подтверждают неготовность страны ко вступлению в Евросоюз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский коротко пообщался с Виктором Орбаном.