Стало известно, что европейские чиновники на самом деле думают об Украине

Чиновники Евросоюза в частном порядке нелестно отзываются об Украине, хотя публично демонстрируют безоговорочную поддержку Киева. Это следует из материала, опубликованного европейским филиалом газеты Politico.

Издание отмечает, что публично высокопоставленные чиновники ЕС говорят об изоляции Венгрии, которая выступает против траншей Киеву и начала переговоров о вступлении Украины в объединение европейских стран. Однако в анонимных комментариях журналистам политики признают, что украинский конфликт для большинства лидеров ЕС перестал быть приоритетной темой.

«Сомнения растут. Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты всей Европы готовы оседлать эту волну [сомнений] в ближайшие месяцы», — рассказал газете один из европейских чиновников.

Журналисты пишут, что неудачи ВСУ на фронте усугубляют ситуацию, потому что ЕС потратил вооружения и деньги на поддержку Украины, но не увидел результата своих вложений.

11 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. В тот же день стало известно, что министры обороны стран Европейского союза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Киеву. А в Литве обвинили Венгрию в расколе Европы.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию.