Песков: ни одна страна не справлялась с такими санкциями, которые были введены против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является единственной страной в мире, которая справилась со столь мощными санкциями, введенными против нее, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, ни одна страна за всю историю не справлялась с таким санкционным ударом, который был нанесен по России. При этом, подчеркнул Песков, Россия не только выстояла, но и, начиная с этого года, перешла в траекторию роста.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отечественные компании готовились к введению Западом санкций против российских алмазов.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что российская экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции (СВО).

Ранее США расширили список антироссийских санкций.