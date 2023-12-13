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Песков: ни одна страна не справлялась с такими санкциями, которые были введены против РФ

Песков: Россия является единственной справившейся с мощными санкциями страной

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является единственной страной в мире, которая справилась со столь мощными санкциями, введенными против нее, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, ни одна страна за всю историю не справлялась с таким санкционным ударом, который был нанесен по России. При этом, подчеркнул Песков, Россия не только выстояла, но и, начиная с этого года, перешла в траекторию роста.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отечественные компании готовились к введению Западом санкций против российских алмазов.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что российская экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции (СВО).

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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