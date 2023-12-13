Депутаты в Болгарии назвали друг друга фашистами из-за Украины

Депутаты Народного собрания Болгарии в ходе обсуждения помощи Украине назвали друг друга фашистами. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов начал спорить с сопредседателем фракции ПП-ДБ Атанасом Атанасовым.

«На счету Украины уже миллиарды, которые мы передали. И в то же время болгарские младенцы должны быть спасены на наши стотинки. Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму», — сказал Костадинов.

Ранее в парламенте Болгарии произошла стычка из-за поставки на Украину списанных БТР. Уточняется, что заседание дважды прерывалось, а депутаты в очередной раз дошли до конфронтации в зале пленарных заседаний. Тогда Костадинов выразил свое возмущение тем фактом, что Болгария «отдает миллиарды» Украине за счет собственных граждан.

8 декабря парламент Болгарии большинством голосов отменил вето президента Румена Радева на безвозмездную передачу Украине бронетехники. По данным Болгарского телеграфного агентства, за передачу военной техники проголосовали 162 депутата, а против выступили 55 парламентариев.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.