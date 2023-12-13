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Кадыров назвал примерную дату окончания СВО

Кадыров заявил, что СВО завершится летом 2024 года

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Конфликт на Украине может закончиться летом 2024 года, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в своем Telegram-канале.

«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле. Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца», — заявил Кадыров.

Чеченский лидер сказал, что перед российскими военными поставлена задача по возможности не разрушать города. По его словам, если бы такой задачи не стояло, то Россия давно бы захватила Киев.

В конце ноября Кадыров объявил о готовности отправить три тысячи чеченских бойцов в зону СВО.

2 декабря он поблагодарил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведев за высокую оценку действий властей Чечни в ходе специальной военной операции (СВО).

Сегодня Кадыров сообщил, что в конце следующего года планирует уйти в отпуск.

Ранее Кадыров рассказал о любви к красивым женщинам.

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