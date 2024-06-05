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Путин назвал моветоном угрозы в адрес глав других государств

Путин: Россия никому не угрожает, тем более главам других стран, это моветон

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Валентина Певцова/РИА Новости

Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, это моветон. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с руководителями мировых информационных агентств, проходящей на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает РИА Новости.

«Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехорошо», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что у РФ имеется своя позиция по тем или иным вопросам.

В ходе этой встречи Путин заявил, что ни Запад, ни другие мировые силы более не должны вмешиваться в процесс мирного урегулирования на Украине.

Президент, общаясь с журналистами, также сказал, что удары по территории России при прямом участии сил Запада будут означать войну, в ответ на что Москва будет соответствующим образом реагировать.

Ранее Путин назвал одну из самых серьезных угроз в XXI веке.

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