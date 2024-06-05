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Путин высказался об угрозе ядерной войны

Путин заявил, что не стоит доводить до угрозы применения ядерного оружия

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин призвал не доводить Россию до применения ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе встречи с главами мировых информационных агентств, передает ТАСС.

«Россия применит все имеющиеся у нее средства, если безопасности страны будут угрожать», — сказал российский лидер.

До этого начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, адмирал Тони Радакин отверг возможность начала глобального конфликта между Россией и НАТО из-за якобы огромной военной мощи Североатлантического альянса. По его словам, третья мировая война не является неизбежной несмотря на то, что мир стал «намного опаснее».

31 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на программе радиостанции Kossuth («Кошут»), в ходе которой сообщил о все большем втягивании европейских стран в конфликт на Украине. Он рассказал, что государства региона вступили в промежуточную стадию подготовки к войне с РФ.

Ранее на Западе заявили, что Путин «блефует» угрозами в адрес НАТО.

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