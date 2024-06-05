Путин заявил, что западные санкции мешают России

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств заявил, что введенные против РФ санкции, безусловно, мешают, но Москва преодолевает проблемы.

«Они (санкции. — «Газета.Ru»), конечно, мешают, это безусловно», — сказал глава государства.

Он отметил, что на Россию наложено порядка 16-17 тысяч санкций, и другой страны в мире, против которой их было бы введено такое количество, нет.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия преодолевает проблемы, которые создают западные санкции. Он пояснил, что в условиях, когда нет возможности закупать то, что раньше закупалось в больших количествах, приходится «включать мозги» и обращаться к отечественным производителям и нашим разработчикам.

Также российский президент заявил, что поручение войти в четверку крупнейших экономик мира выполнено. Он отметил, что эта сложная задача была решена в условиях сильнейшего санкционного давления со стороны Запада.

Ранее Песков похвалил темпы развития РФ после признания ее экономики четвертой по ППС.