«Ее не надо ни с кем сравнивать»: в ФТР оценили успехи 17-летней Андреевой

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что после победы над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») произошло становление 17-летней россиянки Мирры Андреевой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Только ее не нужно ни с кем сравнивать. У Мирры свой индивидуальный портрет и путь. Она уже сформировалась для больших побед! Мирра не боится цепляться за больших игроков, играть сзади. Она в психологическом плане выросла сама над собой — это сегодня самое главное, что произошло с ней», — заявил Тарпищев.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. По ходу поединка Соболенко чувствовала недомогание, она жаловалась на боли в животе.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Андреева, которая занимает 38-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сыграет с 15-й ракеткой мира, итальянской теннисисткой Ясмин Паолини.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Андреева поделилась эмоциями после победы над Соболенко.