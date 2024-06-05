Путин заявил, что Россия усовершенствует свои системы ПВО

Президент Владимир Путин заявил, что Россия усовершенствует свои системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дальнобойным оружием Запада. Главу государства цитирует ТАСС.

Путин задался вопросом, что стоит предпринимать в качестве ответа на нанесение ударов западным оружием по территории России.

«Первое: мы, конечно, будем совершенствовать наши системы ПВО. Будем их [западное оружие] уничтожать», — сказал президент во время встречи с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ.

Также он заявил, что Запад не только поставляет Украине оружие, но и управляет им. Путин назвал это «очень серьезным» и «очень опасным шагом».

Еще российский лидер отметил, что РФ может поставить дальнобойное оружие в те части мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

До этого член сената США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Вашингтон идет к ядерному конфликту из-за решения главы государства Джо Байдена одобрить удары Украины по России американским оружием.

Ранее Путин рассказал о потерях России и Украины на СВО.