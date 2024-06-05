Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717623356
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия усовершенствует свои системы ПВО

Путин: РФ будет совершенствовать системы ПВО для борьбы с оружием Запада

close
100%
Валентина Певцова/РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что Россия усовершенствует свои системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дальнобойным оружием Запада. Главу государства цитирует ТАСС.

Путин задался вопросом, что стоит предпринимать в качестве ответа на нанесение ударов западным оружием по территории России.

«Первое: мы, конечно, будем совершенствовать наши системы ПВО. Будем их [западное оружие] уничтожать», — сказал президент во время встречи с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ.

Также он заявил, что Запад не только поставляет Украине оружие, но и управляет им. Путин назвал это «очень серьезным» и «очень опасным шагом».

Еще российский лидер отметил, что РФ может поставить дальнобойное оружие в те части мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

До этого член сената США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Вашингтон идет к ядерному конфликту из-за решения главы государства Джо Байдена одобрить удары Украины по России американским оружием.

Ранее Путин рассказал о потерях России и Украины на СВО.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами