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В Нижегородской области руки ребенка затянуло в траволатор

В Нижегородской области росгвардеец спас ребенка, застрявшего в траволаторе

В Нижегородской области сотрудник Росгвардии спас ребенка, застрявшего в траволаторе. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы войск национальной гвардии региона.

Инцидент произошел в Арзамасе. В торговом центре девочка решила подняться вверх и забралась на траволатор, но у нее зажало руки. На это обратил внимание сотрудник Росгвардии, который в свободное от службы время решил поехать в город вместе с супругой.

Мужчина оценил ситуацию и взял в автомобиле монтировку, которой демонтировал одну из ступенек и освободил девочку. После этого росгвардеец оказал необходимую доврачебную помощь пострадавшей. Позже приехали медики и увезли ребенка в медучреждение. О том, какие травмы получила девочка, не сообщается.

За решительные и умелые действия во время инцидента, россиянина представили к поощрению. В комментарии для пресс-службы он рассказал, что на его месте так сделал бы каждый сотрудник организации.

Ранее в Перми девочка искупалась в фонтане и лишилась фаланги пальца ноги.

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