Путин охарактеризовал ситуацию в Газе как «тотальное уничтожение гражданского населения»

Ответ Израиля на атаку ХАМАС похож не на войну, а на тотальное уничтожение гражданского населения. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что Россия выступает против атак в отношении мирного населения в любой стране. Однако, по его мнению, операция Израиля в Газе, вызванная известным террористическим актом ХАМАС, не похожа на войну.

«Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения», — охарактеризовал ситуацию Путин.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. Договоренности о постоянном прекращении огня до сих пор нет.

Ранее Путин заявил, что западные страны не замечали кровопролития в Донбассе.