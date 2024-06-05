Путин рассказал, при каких условиях боевые действия на Украине прекратятся за два месяца

Чтобы боевые действия на Украине завершились, Соединенным Штатам достаточно прекратить поставлять этой стране оружие. Такое мнение, как сообщает РБК, президент России Владимир Путин выразил на встрече с главами мировых информационных агентств.

«Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять [ей] оружие», — сказал Путин.

По мнению главы российского государства, при таком сценарии военные столкновения завершатся в течение двух или трех месяцев.

Путин пояснил, что об этом же он писал в письме президенту США Джо Байдену и призвал не мешать мирному процессу.

Встреча главы российского государства с прессой организована в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Путин рассказал, о последствиях выборов президента США для России.