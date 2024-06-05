Путин предупредил Запад о последствиях атаки территории России

Удары по территории России при прямом участии сил Запада будут означать войну, в ответ на что Москва будет соответствующим образом реагировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас — а это и есть их прямое участие в войне против РФ — то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», — заявил Путин.

До этого президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств прокомментировал число потерь России и Украины в специальной военной операции.

Встреча с прессой проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Путин пояснил, с чего началась трагедия на Украине.