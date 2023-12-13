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Медведев о палестино-израильском конфликте: мы против любых форм терроризма

Медведев о конфликте в Газе: борьба с террором должна быть пропорциональна

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия не приемлет терроризм, но считает, что реакция на его проявления должна быть пропорциональной. Такое заявление в ходе дискуссии в преддверии съезда «Единой России» сделал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, слова которого передает «Интерфакс».

«Мы, безусловно, всегда выступаем против любых форм террора, терроризма. И понимаем, что любые страны вправе бороться с ним. Но любая борьба должна быть пропорциональной и не должна наносить ущерба, неприемлемого для гражданского населения», — сказал Медведев.

Генеральная ассамблея ООН проголосовала 12 декабря за резолюцию Египта и Мавритании с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа. 13 декабря ХАМАС положительно оценило принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в МИД Израиля заявили, что война с ХАМАС продолжится вне зависимости от международной поддержки.

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Война в Израиле
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