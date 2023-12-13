В США раскрыли, сколько будут длиться переговоры о вступлении Украины в ЕС

Процесс переговоров о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе может занять годы. Такое мнение выразили обозреватели агентства Bloomberg Ясмина Кузманович и Слав Оков в статье, опубликованной на сайте издания.

«Лидеры Европейского союза соберутся 13-15 декабря, чтобы обсудить, стоит ли начинать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой — процесс, который может занять годы», — отмечается в публикации.

Авторы добавили, что даже если переговоры и увенчаются успехом, и страны-члены «дадут зеленый свет», путь к членству для Киева и Кишинева будет «долог и сложен».

Кроме того, авторы признают, что влияние России в Западных Балканах постепенно усиливается, иллюстрируя тезис тем, что Европейская комиссия «отказалась рекомендовать» переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС. Это, по оценке обозревателей, «стало подарком» для таких политических игроков, как Россия.

До этого сообщалось, что Венгрия готова отказаться от своего вето в отношении предоставления помощи Украине со стороны Европейского союза, однако оставляет свое членство в блоке «красной линией».

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