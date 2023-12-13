Лавров объявил о провале санкционного блицкрига

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась. Об этом сообщает ТАСС.

«Те, кто развязал против нас гибридную войну, не признают своих ошибок, пытаются задействовать все новые и новые нелегитимные инструменты, для того чтобы истощать Россию», — заявил Лавров, принимая участие в правительственном часе в Государственной думе.

По мнению министра, страны Запада «лелеют мечту устранить нашу страну как самостоятельную геополитическую величину».

Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что недругам России очень сложно осознать и признать собственные ошибки.

В ноябре Лавров заявлял, что США и Евросоюз ввели против России тысячи санкций, тем самым поставили крест на широкой практической кооперации между Востоком и Западом.

12 декабря управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США сообщило о введении санкций против Экспобанка, золотодобывающей компании Highland Gold и ее владельца Владислава Свиблова, а также ряда промышленных предприятий.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.