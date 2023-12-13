В Армении усомнились в эффективности площадки РФ для переговоров с Азербайджаном

Площадка России для переговоров между Арменией и Азербайджаном может быть неэффективной, так как были нарушены пункты заявления от 9 ноября 2020 года лидеров трех государств по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге заявил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян, передает ТАСС.

«Это легитимный вопрос и беспокойство, учитывая тот факт, что Российская Федерация была гарантом заявления от 9 ноября, и, к сожалению, сегодня мы находимся в ситуации, когда основные принципиальные вопросы этого заявления, которые связаны с безопасностью армян Нагорного Карабаха, Лачинским коридором не были реализованы», — сказал он.

До этого заместитель руководителя министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что шанс на подписание мирного армяно-азербайджанского договора до конца года есть всегда. Дипломат отмечал, что вопрос о подписании мирного договора нужно адресовать представителям внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.