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В Армении усомнились в эффективности площадки РФ для переговоров с Азербайджаном

В Ереване считают, что площадка РФ для переговоров с Баку может быть неэффективной

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Площадка России для переговоров между Арменией и Азербайджаном может быть неэффективной, так как были нарушены пункты заявления от 9 ноября 2020 года лидеров трех государств по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге заявил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян, передает ТАСС.

«Это легитимный вопрос и беспокойство, учитывая тот факт, что Российская Федерация была гарантом заявления от 9 ноября, и, к сожалению, сегодня мы находимся в ситуации, когда основные принципиальные вопросы этого заявления, которые связаны с безопасностью армян Нагорного Карабаха, Лачинским коридором не были реализованы», — сказал он.

До этого заместитель руководителя министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что шанс на подписание мирного армяно-азербайджанского договора до конца года есть всегда. Дипломат отмечал, что вопрос о подписании мирного договора нужно адресовать представителям внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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Война в Карабахе
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