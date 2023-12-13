В Польше возбудили дело против депутата, загасившего ханукальные свечи

Прокуратура Польши возбудила дело в отношении депутата от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегожа Брауна, который потушил ханукальные свечи в здании парламента с помощью огнетушителя. Об этом сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.

«Окружная прокуратура в Варшаве в соответствии со своими полномочиями приступила к расследованию дела о вчерашних событиях в сейме с участием депутата сейма», — цитирует РИА Новости собеседника.

Представитель прокуратуры уточнил, что на данный момент проводится процессуальные действия, в том числе сбор доказательств.

Накануне депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Браун загасил ханукальные свечи в здании парламента огнетушителем.

Уточняется, что Браун подошел к нескольким менорам с ханукальными свечами и огнетушителем загасил их. При этом он заявил, что само зажжение ханукальных свечей является «сатанинским» и «не может происходить в польском сейме». По коридору сейма распространился дым.

Ранее в Польше заявили о необходимости бороться с «бандеризацией» страны.