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В Польше заявили о необходимости бороться с «бандеризацией» страны

Депутат Польши Гжегож Браун призвал бороться с бандеризацией страны и сорвал овации

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Global Look Press

Польский депутат от партии «Конфедерация свободы и независимости» Гжегож Браун в ходе своего выступления на съезде партии призвал бороться с «бандеризацией» страны. Об этом сообщает газета Wydarzenia.

При этом он заявил о необходимости «остановить украинизацию Польши».

«Остановить бандеризацию польского государства!» — призвал он.

Браун отметил, что «евроколхозный совет наркомов» не должен учить польское руководство, как нужно управлять собственной страной. Издание указывает, что собравшиеся были в восторге от этого заявления и начали скандировать имя депутата.

26 июня польский демограф Ариэль Драбинский заявил, что сейчас Украина «вымирает». Он уточнил, что до эскалации конфликта с Российской Федерацией на подконтрольных украинским властях территориях жили 37 млн человек, а после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине страну покинули 8 млн граждан.

Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики приняли решение укрепить границу страны с Белоруссией из-за прибытия в соседнюю страну сил частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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