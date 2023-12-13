В Совфеде не исключили попыток срыва выборов президента за границей

В Совете федерации не исключили попыток срыва проведения президентских выборов на участках за границей. Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии, опубликованном на сайте палаты.

Отмечается, что особую озабоченность вызывают избирательные участки в недружественных странах.

В докладе говорится, что для развертывания пропагандистских операций подрывного характера — демонстраций, митингов, пикетов, блокирования подходов к местам голосований — могут использовать релокантов.

«Нельзя исключить многочисленные попытки срыва выборов на избирательных участках», — отмечается в документе.

До этого бьюти-блогер Рада Русских заявила о желании баллотироваться в президенты России.

Свое заявление она подкрепила фотографией обращения в Центризбирком, в котором уже указана дата проведения собрания группы избирателей.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.