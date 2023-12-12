В МИД РФ оценили шансы подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин заявил, что шанс на подписание мирного армяно-азербайджанского договора до конца года есть всегда. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что вопрос о подписании мирного договора необходимо адресовать представителям внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

Галузин выразил надежду на то, что шанс того, что подобное произойдет есть всего, но вопрос в том, воспользуются им Ереван и Баку.

До этого секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван готова подписать мирный договор с Азербайджаном в сжатые сроки, даже до конца декабря.

По словам секретаря, если будут окончательно приняты предлагаемые Арменией условия мирного урегулирования, то можно считать, что 70% текста документа одобрено.

До этого глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Саргис Ханданян заявил, что правительство республики всегда настроено на конструктивный диалог и не исключает вероятность подписания соответствующего соглашения.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.