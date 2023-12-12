Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин выразил уверенность, что Запад возобновит работу с РФ по линии Конституционного суда

Путин: Запад со временем возобновит работу с РФ по линии Конституционного суда

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Западные страны возобновят участие в международных конференциях по линии Конституционного суда России, заявил на встрече с судьями президент РФ Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Отрадно то, что Конституционный суд вернулся к практике проведения международных мероприятий, конференций. Отсутствие в их числе представителей западных стран? Бог с ними, у них много своих проблем. Они, когда с ними справятся, уверен, возобновят свое участие», — сказал Путин.

Сегодня, 12 декабря, Путин заявил, что обновленная Конституция России работает и стабилизирует государство.

12 декабря в России празднуют День Конституции. Именно в эту дату в 1993 году состоялось всенародное голосование, на котором россияне одобрили принятие основного документа страны.

11 декабря заместитель председателя Совета безопасности России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что РФ пока не нуждается в принятии новой Конституции. Он также допустил внесение точечных поправок в Конституцию.

Ранее в Кремле рассказали о графике Путина в День Конституции.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами