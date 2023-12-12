Путин выразил уверенность, что Запад возобновит работу с РФ по линии Конституционного суда

Западные страны возобновят участие в международных конференциях по линии Конституционного суда России, заявил на встрече с судьями президент РФ Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Отрадно то, что Конституционный суд вернулся к практике проведения международных мероприятий, конференций. Отсутствие в их числе представителей западных стран? Бог с ними, у них много своих проблем. Они, когда с ними справятся, уверен, возобновят свое участие», — сказал Путин.

Сегодня, 12 декабря, Путин заявил, что обновленная Конституция России работает и стабилизирует государство.

12 декабря в России празднуют День Конституции. Именно в эту дату в 1993 году состоялось всенародное голосование, на котором россияне одобрили принятие основного документа страны.

11 декабря заместитель председателя Совета безопасности России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что РФ пока не нуждается в принятии новой Конституции. Он также допустил внесение точечных поправок в Конституцию.

Ранее в Кремле рассказали о графике Путина в День Конституции.