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В МИД РФ завили, что Зеленский поехал в США «шаромыжничать»

Захарова: Зеленский поехал в США умолять не прекращать финансирование Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что президент Украины Владимир Зеленский отправился в США «шаромыжничать».

«Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон», — сказала дипломат.

По ее словам, на фоне ожесточенных дискуссий в Конгрессе США президент Украины «вновь будет умолять своих хозяев, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима».

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря прибыл в США, где в том числе встретится с Джо Байденом. Ожидается, что в рамках переговоров политики обсудят дальнейшую военную помощь Киеву. В настоящее время поддержка Украины со стороны США заблокирована в конгрессе. Зачем Зеленский приехал в Вашингтон и почему зачастил с заграничными визитами — подробнее в материале «Газеты.Ru».

До этого британского издание Sky News писало, что Зеленский паникует из-за возможного прекращения поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Зеленского предупредили о провале переговоров в Вашингтоне.

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