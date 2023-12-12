Парламент Японии не стал увольнять за «откаты» генсека правительства Мацуно

Японский парламент отказался выносить вотум недоверия генеральному секретарю кабмина Хирокадзу Мацуно, большинство депутатов, которые являются однопартийцами Мацуно, проголосовали против. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерального секретаря кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заподозрили во взяточничестве — считается, что чиновник присвоил около 10 млн иен в качестве дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности.

В данный момент особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. К этой партии принадлежит Мацуно, а кроме того — принадлежал премьер-министр Японии Фумио Кисида, который покинул ЛДП после скандала с откатами.

До этого стало известно, что оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии намерена в парламенте во вторник представить проект о вотуме недоверия правительству во главе с Фумио Кисидой.

Ранее Кисида принял решение сменить министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру, а также нескольких влиятельных политиков из-за скандала с «откатами».