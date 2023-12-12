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Французский политик Филиппо: Зеленского на форуме в Давосе вынудят пойти на переговоры

Филиппо заявил, что на форуме в Давосе Зеленского вынудят пойти на переговоры

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Thomas Peter/Reuters

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо что «хозяева» украинского президента Владимира Зеленского в январе 2024 года в Давосе вынудят его вести переговоры по мирному урегулированию. Об этом, ссылаясь на страницу политика в социальной сети X, сообщает РИА Новости.

По словам Филиппо, Зеленскому приходится тяжело, так как его хозяева в Давосе жестоко ставят его на место. Именно в Давосе, на ежегодном заседании Всемирного форума, который пройдет в январе 2024 года, Зеленского вынудят вести переговоры по мирному плану на Украине.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в последние дни Соединенные Штаты отвернулись от Украины и намерены отказаться от помощи ее властям.

До этого Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, поэтому они все чаще отказываются от помощи Киеву.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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