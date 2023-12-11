В Латинской Америке анонсировали саммит по Украине

Аргентина проведет саммит руководителей стран Латинской Америки по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает Bloomberg.

По его словам, проведение саммита обсудили президент Украины Владимир Зеленский и его аргентинский коллега Хавьер Милей. Заседание запланировали на начало 2024 года.

Встречу лидеров двух стран Жовква назвал «обстоятельным разговором».

11 декабря стало известно, что Зеленский обвинил Россию в причастности к конфликтам по всему миру. Об этом глава Украины рассказал в интервью местным СМИ во время визита в Аргентину.

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться Зеленским. Бразильская сторона «сочла странными» время и обстоятельства, которые предложил украинский лидер. По словам местного дипломата, подобные встречи редко проходят без подготовки.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.