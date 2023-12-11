Сейм Польши выдвинул Туска на пост премьера

Польский сейм проголосовал за выдвижение кандидата от оппозиционной коалиции Дональда Туска на пост премьер-министра. Об этом сообщило польское издание Gazeta Wyborcza.

Туск был единственным кандидатом, участвовавшим в голосовании. За него отдали голоса 248 депутатов. Против выступил 201 парламентарий. После оглашения итогов голосования Туск выступил перед депутатами.

«Я хочу поблагодарить польских женщин и мужчин. Спасибо, Польша, это действительно чудесный день. Не для меня, а для всех тех, кто на протяжении многих лет глубоко верил, что все станет еще лучше, и что мы прогоним тьму и зло. Это произошло благодаря вам. Хочу поблагодарить тех, кто решился на этот шаг», — сказал Туск.

Как пишет газета, после речи политика к трибуне прорвался глава правящей партии «Право и Солидарность» Ярослав Качиньский, который назвал Туска «немецким агентом».

После утверждения кандидатуры Туска президент Польши будет обязан привести его правительство к присяге. Затем у нового премьера будет две недели, чтобы выступить с программной речью, после которой сейм должен заявить о доверии председателю правительства.

Ранее Дональда Туска назвали самым влиятельным человеком Европы.