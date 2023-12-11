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Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу России танкеров

Reuters: Евросоюз не смог согласовать запрет на продажу России танкеров

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Комиссия Евросоюза не смогла запретить продажу танкеров российским организациям для использования внутри страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию ЕС.

«Комиссия хотела запретить продажу танкеров российским предприятиям для их использования в России, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода ограничения цен на нефть стран G7, но этот пункт был исключен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет продажи танкеров хотели внести в 12-й пакет санкций.

Сегодня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель сообщил, что министры обороны стран Европейского союза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Киеву.

11 декабря глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что надеется на принятие санкций против России до конца года.

Ранее сообщалось, что Британия сохранит санкции против РФ после завершения конфликта на Украине.

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