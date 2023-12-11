Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названо число поступивших обращений к прямой линии Путина

«Россия 24»: более миллиона обращений от россиян поступило к прямой линии Путина

close
100%
РИА «Новости»

Кол-центр Народного фронта принял более одного миллиона и ста тысяч обращений граждан в формате звонков и смс-сообщений в преддверии готовящейся совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Такую статистику на данный момент привел телеканал «Россия 24».

По данным канала, россияне позвонили в кол-центр более 800 тысяч раз, смс и ммс-сообщений поступило 290 тысяч и почти 65 тысяч соответственно.

1 декабря телеканал «Россия-24» сообщил, что граждане России начали подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря.

8 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что Путин выделил время для того, чтобы ознакомиться c посланиями граждан, которые в огромном количестве поступают в колл-центр прямой линии.

Он также назвал наиболее волнующие россиян темы вопросов к прямой линии главы государства, которая состоится 14 декабря.

Ранее в Кремле сообщили о фактическом старте предвыборной кампании Путина.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами