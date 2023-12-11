Названо число поступивших обращений к прямой линии Путина

Кол-центр Народного фронта принял более одного миллиона и ста тысяч обращений граждан в формате звонков и смс-сообщений в преддверии готовящейся совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Такую статистику на данный момент привел телеканал «Россия 24».

По данным канала, россияне позвонили в кол-центр более 800 тысяч раз, смс и ммс-сообщений поступило 290 тысяч и почти 65 тысяч соответственно.

1 декабря телеканал «Россия-24» сообщил, что граждане России начали подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря.

8 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что Путин выделил время для того, чтобы ознакомиться c посланиями граждан, которые в огромном количестве поступают в колл-центр прямой линии.

Он также назвал наиболее волнующие россиян темы вопросов к прямой линии главы государства, которая состоится 14 декабря.

Ранее в Кремле сообщили о фактическом старте предвыборной кампании Путина.