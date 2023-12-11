Четыре страны ЕС намерены добиваться прекращения огня в Газе

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил о намерении добиться устойчивого режима прекращения огня в Газе вместе с лидерами Испании, Мальты и Бельгии. Его слова приводит Sky News.

Вардакар заявил, что в среду направляется в Брюссель, чтобы обсудить ситуацию в Газе с главами правительств стран Европейского союза (ЕС). К нему присоединятся Испания, Мальта и Бельгия, которые призовут к прекращению огня, отмечается в материале.

«У нас здесь, в Ирландии, — и, конечно, в Испании, Мальте, Бельгии, — у нас очень твердое мнение, что нам нужно длительное прекращение огня, потому что продолжительность страданий простых невинных палестинцев в Газе, на мой взгляд, невыносима», — сказал Варадкар.

Он привел данные ООН, согласно которым ситуация на территории палестинского анклава может привести к гуманитарной катастрофе, и стать причиной дальнейшей радикализации людей, что приведет к неприятностям в будущем. По словам Вардакара, такое развитие событий является непропорциональным ответом со стороны Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее в Иране предложили провести референдум по самоопределению судьбы Палестины.