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В Иране предложили провести референдум по самоопределению судьбы Палестины

Глава МИД Ирана предложил провести референдум по самоопределению Палестины

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Khalil Hamra/AP

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан предложил провести референдум по самоопределению среди потомков коренных жителей территории Палестины, куда входит в том числе и современный Израиль. Его слова приводит РИА Новости.

Как подчеркнул Абдоллахиан, единственное, что объединяет Иран и Израиль – отсутствие веры в решение о создании двух независимых государств.

«Израиль — это оккупационный режим, поэтому необходимо провести референдум по самоопределению этой территории с участием коренных жителей Палестины до 1948 года и их потомков, мусульман, христиан и иудеев, чтобы они определили собственное будущее», — заявил глава МИД Ирана.

До этого посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что реализация принципа двух государств на Ближнем Востоке возможна при условии обеспечения полной безопасности еврейского государства.

Он напомнил, что Израиль неоднократно заявлял о концепции двух государств с независимой Палестиной, предлагая различные варианты ее реализации. Однако «никто нам не предложил вариант, который бы устроил те силы, которые хотят нас уничтожить», отметил Бен-Цви.

Ранее сообщалось, что премьер Палестины готов привлечь ХАМАС к созданию независимого государства.

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