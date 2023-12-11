МИД России вызвал посла Дании

Посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в российское министерство иностранных дел из-за его высказываний в датских средствах массовой информации. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В МИД РФ был вызван посол Дании в Москве Я. Хеннингсен из-за его провокационных высказываний в датских СМИ относительно деятельности иностранных компаний в России», — отметили в ведомстве.

Дипломату заявили, что слова официального представителя Дании с оценками экономики Российской Федерации и правовых основ российского государства являются недопустимыми, и они граничат с вмешательством во внутренние дела. В министерстве отметили, что распространение домыслов — это нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Основной ущерб работе в РФ зарубежных компаний, включая датские, наносят санкции Европейского союза и США. Принявшие решение продолжить свою деятельность в нашей стране предприниматели пользуются всесторонней поддержкой российских властей», — подчеркнули в МИД.

До этого сообщалось, что посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в офис министерства иностранных дел в Лондоне из-за обвинения России во вмешательстве в британскую политику.

Ранее в МИД РФ указали на желание Лондона выглядеть миротворцем на Украине.