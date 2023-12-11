Путин оставил послание морякам после поднятия флагов на новых подлодках

Президент России Владимир Путин после церемонии поднятия флагов на атомных подлодках оставил запись, в которой оценил новые подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» в Северодвинске. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«С такими моряками, с такими кораблями Россия будет чувствовать себя в безопасности. Удачи!» — написал Путин.

11 декабря Владимир Путин объявил, что ВМФ РФ будут переданы три подводных ракетоносца типа «Борей-А».

До этого стало известно, что ракетоносец проекта 955а «Дмитрий Донской» для Северного флота спустят на воду в 2025 году. Атомный крейсер был заложен на стапелях «Севмаша» в 2021 году — по контракту предполагается, что он будет сдан Северному флоту для боевой службы в 2026 году.

В апреле 2023 года была анонсирована передача имени крейсера «Петр Великий» подводному атомному ракетоносцу типа «Борей-А».

Ранее стало известно, что российская армия получит три подлодки с ракетами «Калибр» в 2023 году.