В МИД РФ раскритиковали вето США против прекращения огня в Газе

Позиция США по урегулированию конфликта в секторе Газа означает продолжение чудовищного кровопролития. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ о рассмотрении в Совете безопасности ООН обстановки в палестинском анклаве.

9 декабря США заблокировали предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в Газе. За резолюцию проголосовали 13 членов СБ ООН, Великобритания воздержалась, Соединенные Штаты были единственными, кто выступил против.

В МИД РФ обратили внимание на то, что против резолюции ОАЭ проголосовали только США.

«Это означает продолжение чудовищного кровопролития, катастрофические разрушения, которые произойдут и происходят... не по ошибке, а по... решению одной страны – США», — указано в заявление российского внешнеполитического ведомства.

В МИД также сообщили, что помимо данной резолюции, представители ОАЭ подготовили и внесли на рассмотрение Совбеза ООН еще один документ – по наращиванию и мониторингу доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В настоящее время текст находится на итоговой стадии обсуждения стран-членов СБ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвату более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что президента США Джо Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.