French Ministry for Europe and Foreign Affairs/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Франция надеется на принятие двенадцатого пакета антироссийских санкций Евросоюзом до конца этого года. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в понедельник, ее слова приводит агентство РИА Новости.

«Мы желаем, чтобы до конца года был принят 12-й пакет санкций против России», — заявила Колонна.

Глава французского МИД также подчеркнула, что президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

До этого министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что на Украине сложилась «сложная» ситуация, при этом отметив, что ЕС работает над ослаблением России путем принятия решения по 12-му пакету антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что Лондон создаст службу надзора за соблюдением санкционного режима в отношении России.