Франция надеется на принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ в этом году

Франция надеется на принятие двенадцатого пакета антироссийских санкций Евросоюзом до конца этого года. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в понедельник, ее слова приводит агентство РИА Новости.
«Мы желаем, чтобы до конца года был принят 12-й пакет санкций против России», — заявила Колонна.
Глава французского МИД также подчеркнула, что президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
До этого министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что на Украине сложилась «сложная» ситуация, при этом отметив, что ЕС работает над ослаблением России путем принятия решения по 12-му пакету антироссийских санкций.
Ранее сообщалось, что Лондон создаст службу надзора за соблюдением санкционного режима в отношении России.