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Лондон создаст службу надзора за соблюдением санкционного режима в отношении России

Британия создаст службу по контролю за соблюдением режима санкций против России

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Global Look Press

Британским правительством будет создана новая структура, контролирующая соблюдение частными компаниями санкционного режима в отношении России. Об этом со ссылкой на заявление министерства по делам бизнеса и торговли Великобритании сообщает ТАСС.

В документе говорится, что Службу имплементации торговых санкций наделят полномочиями, позволяющими выписывать штрафы нарушающим законодательство частным фирмам и передавать уголовные дела на рассмотрение в национальное управление по налогам и таможенным пошлинам. Ведомство начнет работу в начале следующего года. Оно будет следить за деятельностью компаний, которые путем экспорта своей продукции через третьи страны в Россию могут нарушать введенные в отношении Москвы санкции.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкционный список в отношении Белоруссии, Сирии и Ирана.

7 декабря Великобритания ввела санкции в отношении двух россиян, которые якобы связаны с хакерской группировкой Callisto, известной также под названиями Seaborgium, Star Blizzard и Cold River.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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