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На Западе заявили о кризисе демократии перед выборами

Ipsos: Запад переживает кризис демократии перед будущими выборами

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Bing Guan/Reuters

Граждане западных стран заявили о снижении качества демократии у себя на родине по сравнению с 2018 годом. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные опроса Ipsos.

По данным опроса, только в одной стране — Швеции — большинство (58%) граждан довольны работой политической системы. Во Франции и США об ухудшении политической ситуации заявили свыше 70% граждан. При этом большинство участников опроса заявили о недовольстве «фальсификацией» политической системы в пользу богатых и влиятельных.

В Евросоюзе опрос выявил значительный уровень удовлетворенности работой местных властей на фоне скептического отношения к демократичности принятия решений в Брюсселе. Исключением стала Хорватия, где в справедливости европейских властей уверены 26% больше опрошенных, а в демократичности местных элит — 21%.

В 2024 году в США пройдут выборы президента, а в ЕС — выборы в Европейский парламент.

До этого стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.

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